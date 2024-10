GATINEAU, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, Steven MacKinnon, sera à Windsor pour visiter le chantier du pont international Gordie-Howe et rencontrer des travailleurs.

Il sera accompagné par le député de Windsor--Tecumseh, Irek Kusmierczyk.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 25 octobre 2024 Heure : 14 h 30 (HAE) Lieu : Pont international Gordie-Howe 35, avenue Prospect Windsor (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAE) le vendredi 25 octobre 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Matthieu Perrotin, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]