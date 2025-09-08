WINNIPEG, MB, le 8 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Ron Kostyshyn, ministre de l'Agriculture du Manitoba, ainsi que d'autres ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, s'adresseront aux médias après la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

Date

Le 9 septembre 2025

Heure

11 h 45 (heure du Manitoba, heure avancée du Centre)

Renseignements sur la participation à la conférence

Les représentants des médias qui participent en personne ou virtuellement par le biais de Zoom doivent s'inscrire à l'avance en communiquant leur nom et leur média par courriel à l'adresse [email protected] . Veuillez préciser si vous participerez en personne ou virtuellement.

La date limite d'inscription est le mardi 9 septembre 2025 à 10 h HAC.

De plus amples renseignements seront fournis lors de l'inscription. Veuillez noter que les questions seront réservées aux médias.

