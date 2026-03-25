OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et L'Honorable Rob Black, Sénateur de l'Ontario, feront une annonce importante concernant l'élaboration d'une stratégie nationale pour la santé des sols agricoles, réaffirmant ainsi l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de l'agriculture durable, de l'amélioration de la productivité agricole et de la résilience à long terme des sols.

Cette annonce soulignera la collaboration entre Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et le Conseil canadien de conservation des sols (CCCS) en ce qui concerne l'élaboration de la stratégie avec des partenaires de l'ensemble du secteur agricole canadien. Elle servira également à reconnaître l'importante contribution du Sénat, à souligner le leadership du sénateur Black et à affirmer l'intention d'AAC de continuer à travailler en étroite collaboration avec le CCCS.

Date

Le jeudi 26 mars 2026

Heure

9 h 30 (HE)

Lieu

Tribune de la presse

Pièce 135-B, édifice de l'Ouest

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]