OTTAWA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendra un événement au Centre canadien pour le changement climatique et l'adaptation de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à St. Peter's Bay, où il soulignera les nouveaux investissements dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir les étudiants chercheurs.

Un point de presse suivra l'événement.

Date

Le 19 avril 2024

Heure

15 h 15 (ADT)

Lieu

Centre canadien pour le changement climatique et l'adaptation

5522 Route 2

St. Peter's Bay

Prince Edward Island

C0A 2A0

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias: Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]