Avis aux médias - Le ministre MacAulay, les députés Alaina Lockhart et Wayne Long feront une annonce importante à l'appui des vétérans qui font la transition à la vie après le service

SAINT JOHN, NB, le 2 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné d'Alaina Lockhart, députée de Fundy Royal, et Wayne Long, député de Saint John - Rothesay, feront une annonce importante à propos d'un programme novateur visant à améliorer le bien-être des vétérans canadiens et de leur famille.

Le ministre MacAulay, les députés Lockhart et Long ainsi que d'autres participants à l'activité seront à la disposition des médias et se prêteront à une séance de photos après l'annonce.

Lieu : UStation

Salle Concourse (2ème étage)

87, rue Prince William

Saint John (Nouveau-Brunswick)



Date : Mercredi 3 juillet 2019



Heure : 13 h, heure de l'Atlantique

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Demandes des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; Alex Wellstead, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, alex.wellstead@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/