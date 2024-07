OTTAWA, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon, ainsi que d'autres ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture s'adresseront aux médias après la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

Date

Le 19 juillet 2024

Heure

12 h (HNR)

Informations sur la participation

Veuillez noter : les médias participant en personne ou virtuellement doivent s'inscrire à l'avance en contactant [email protected] avec votre nom et votre média avant 10 h HNR le vendredi 19 juillet 2024. Veuillez indiquer si la participation sera en personne ou virtuelle.

Participation des médias en personne

Kwanlin - longue maison

Centre culturel Kwanlin Dün

1171, rue Front

Whitehorse (Yukon) Y1A 0G9

Participation des médias par visioconférence (Zoom)

Veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire à cet événement et obtenir des instructions pour participer. De plus amples informations seront fournies lors de l'inscription. Les questions seront réservées aux médias uniquement.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Kate Erwin, Communications, Énergie, des Mines et des Ressources, Gouvernement du Yukon, 867-667-3183, [email protected]