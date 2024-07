CALGARY, AB, le 5 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera une aide financière qui vise à soutenir la compétitivité de l'industrie canadienne du bœuf et à accroître les possibilités d'exportation partout dans le monde. Il sera accompagné de représentants de l'Association canadienne des bovins et de Bœuf canadien.

Activité

Annonce

Date

8 juillet 2024

Heure

8 h 45, HNR (heure locale)

Lieu

Calgary (Alberta)

* Veuillez vous inscrire auprès des Relations avec les médias d'AAC pour obtenir l'adresse

Notes pour les médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous avez une caméra ou un microphone sur trépied.

Stationnement payant sur place.

Une brève démonstration culinaire sera faite après l'annonce.

