CHARLOTTETOWN, PE, le 3 oct. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements visant à soutenir la sécurité et la viabilité à long terme du secteur des oléagineux dans l'Est du Canada. Il sera accompagné de Heath MacDonald, député de Malpeque.

Date

Vendredi 4 octobre 2024

Heure

10 h (HAA)

Endroit

Ferme expérimentale de Harrington

Agriculture et Agroalimentaire Canada

1200, chemin Brackley Point

Harrington, Île-du-Prince-Édouard, C1E 1Z3

Notes à l'intention des médias

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous utilisez une caméra sur trépied ou un microphone.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

