TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement visant à soutenir l'énergie propre et la croissance économique. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 8 avril 2026

Heure : 9 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement en virtuel ou en présentiel sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. La date limite d'inscription pour assister en personne est le jeudi 2 avril 2026, à 16 h (HE). Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]