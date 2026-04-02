Avis aux médias - Le ministre Hodgson annoncera de nouveaux fonds en faveur de l'énergie propre English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
02 avr, 2026, 09:00 ET
TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement visant à soutenir l'énergie propre et la croissance économique. Un point de presse suivra.
Date : Mercredi 8 avril 2026
Heure : 9 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement en virtuel ou en présentiel sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. La date limite d'inscription pour assister en personne est le jeudi 2 avril 2026, à 16 h (HE). Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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