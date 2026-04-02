Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Bardeesy annoncera du financement pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
02 avr, 2026, 05:00 ET
TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce à l'EV & Charging Expo à Toronto.
Un point de presse suivra.
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Date :
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Mercredi 8 avril 2026
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Heure :
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10 h 15 (HE)
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Lieu :
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EV & Charging Expo
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected].
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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