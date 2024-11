VANCOUVER, BC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan) et Taleeb Noormohamed, le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien fera une annonce pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Image d'une carte de la Colombie Britannique qui pointe avec une épingle à Vancouver à côté de la légende Avis aux médias (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Date : 24 novembre 2024



Heure : 10 h 00 HNP



Lieu : La compagnie de jouets de Granville Island

3298, rue Principale

Vancouver, Colombie-Britannique

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Joanna Kanga, Attachée de presse, Bureau du ministre Sajjan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications par intérim, PacifiCan, [email protected]