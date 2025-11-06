Le gouvernement du Canada agit pour protéger la culture et les arts canadiens

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une activité à Montréal vendredi pour présenter les investissements du budget fédéral visant à promouvoir les arts et la culture.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 7 novembre 2025

HEURE :

9 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le jeudi 6 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

