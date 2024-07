JASPER, AB, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre virtuellement à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et à Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, qui prononceront des allocutions et répondront aux questions concernant la situation des incendies de forêt dans le parc national Jasper.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 29 juillet 2024 Heure : 11 h 00 (HAR) / 13 h 00 (HAE) Lieu : Virtuel (MSTeams)

Information pour se joindre au point de presse :

Lien vers la rencontre

Identifiant de la réunion: 270 892 361 548

Mot de passe: 4kPr2A

Appeler par téléphone :

+1 343-644-9934, 370096409#

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et R.S.V.P. : Oliver Anderson, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-0686, [email protected]; Parcs Canada : Relations avec les médias, 855-862-1812, [email protected]