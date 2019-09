Avis aux médias - Le ministre Goodale fera une annonce

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce afin de prendre des mesures contre la traite des personnes. Il sera accompagné par l'honorable Carla Qualtrough, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité.

Après l'annonce, les ministres Goodale et Qualtrough répondront aux questions des médias.

Date

Mercredi 4 septembre 2019

Heure

9 h (HNC)

Lieu

Bureau régional des ministres

2103, 11e avenue

12e étage, Suite 1200

Regina, Saskatchewan

Les représentants des médias qui désirent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leur accréditation. Les pièces d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

Remarque: Après l'événement, le secrétaire parlementaire Marc Miller sera disponible pour des entrevues à Montréal. Veuillez contacter les relations avec les médias de la Sécurité publique Canada pour une demande d'entrevue.

scott.bardsley@canada.ca; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca

