Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur les grandes réformes du Code criminel visant à protéger la population canadienne, qui ont désormais force de loi

Avis aux médias - Le ministre Fraser tiendra une conférence de presse sur les grandes réformes du Code criminel visant à protéger la population canadienne, qui ont désormais force de loiEnglish
Nouvelles fournies parDepartment of Justice Canada
06 juil, 2026, 13:33 ET
SURREY, BC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse pour mettre en lumière les trois textes législatifs adoptés en juin visant à réformer le Code criminel, à renforcer les lois sur la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, à remédier aux délais judiciaires et à assurer la sécurité des enfants face aux personnes prédatrices.
Les personnes suivantes seront également présentes :
- L'honorable Niki Sharma, vice-première ministre et procureure générale de la Colombie-Britannique
- Ernie Klassen, député de Surrey-Sud--White Rock
- Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton
- Brenda Locke, mairesse de Surrey
- Chef adjoint de la police Mike LeSage, Service de police de Surrey
- Chef de police Harj Sidhu, Service de police de Delta
- Des membres de la Gendarmerie royale du Canada
Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.
Date : Le mardi 7 juillet 2026
Heure : 12 h (HP)
Lieu : L'Atrium de L'Hôtel de Ville de Surrey
13450, 104e Avenue
Surrey (Colombie-Britannique) V3T 1V8
Le ministre Fraser tiendra également les rencontres à huis clos suivantes :
Le 7 juillet 2026
- 11 h (HP)
Table ronde sur la réforme du système de mise en liberté sous caution avec l'honorable Niki Sharma, vice-première ministre et procureure générale de la Colombie-Britannique, Sukh Dhaliwal, député de Surrey Newton, Ernie Klassen, député de Surrey-Sud--White Rock, Brenda Locke, mairesse de Surrey, et des membres du service de police de Surrey, du service de police de Delta et de la Gendarmerie royale du Canada, afin de souligner les mesures prévues dans le projet de loi C-14 visant les récidivistes et les actes de violence à l'encontre des services de première ligne.
Le 8 juillet 2026
- 9 h (HP)
Table ronde organisée par les zones d'amélioration commerciale sur le vol à l'étalage, avec la Chambre de commerce de Surrey et White Rock et des membres du milieu des affaires, portant sur les répercussions de la criminalité, la victimisation répétée et les préoccupations en matière de sécurité publique pour les entreprises.
Avant sa visite en Colombie-Britannique, le ministre Fraser participera également aux événements suivants à Calgary :
Le 6 juillet 2026
- 7 h 30 (TM)
Petit-déjeuner aux crêpes à l'occasion du Stampede organisé par l'Université St. Francis Xavier
Lieu : Esmail and Safana Bharwani Hall
Collège Bow Valley
2e étage, Campus Nord
332, 6e Avenue Sud-Est
Calgary (Alberta) T2G 4S6
- 10 h (TM)
Fête du Stampede organisée par la Chambre de commerce de Calgary
Lieu : Calgary Marriott Downtown Hotel
110, 9e Avenue Sud-Est
Calgary (Alberta) T2G 0P5
Notes à l'intention des médias :
- Les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] et d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.
SOURCE Department of Justice Canada
Personnes-ressources : Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]
Partager cet article