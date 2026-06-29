Avis aux médias - La candidate à la Cour suprême du Canada participera à une séance de questions

OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, et l'honorable Maureen McTeer, présidente du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada, comparaîtront au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.

L'honorable Glenn D. Joyal prendra alors part à une séance de questions à laquelle participeront des membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, des membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, d'un membre du Nouveau Parti démocratique et d'un membre du Parti vert du Canada. La séance sera animée par la professeure Anne Lévesque, Faculté de droit, Section de common law, Université d'Ottawa.

Réunion du Comité permanent de la justice et des droits de la personne

Date : Le lundi 29 juin 2026

Lieu :

Salle 035-B

Édifice de l'Ouest

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Heure : 10 h (HE)

Séance de questions avec la candidate

Lieu :

Salle 025-B

Édifice de l'Ouest

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Heure : 13 h 30 (HE)

Notes à l'intention des médias :

Un service d'interprétation simultanée sera offert.

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h.

La participation à cet événement est réservée aux membres des médias avec accréditation de la Tribune de la presse parlementaire. Les journalistes qui n'en sont pas membres peuvent communiquer avec [email protected] pour demander un accès temporaire.

Virtuel - les médias sont invités à assister à la séance sur le lien suivant : https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Joannie Fogue, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-297-2431, [email protected]; CPM - Relations avec les médias, [email protected], 613-957-5555