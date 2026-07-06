Le ministre de la Justice et procureur général du Canada annonce une nomination à la magistrature de la Nouvelle-Écosse

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé aujourd'hui la nomination suivante dans le cadre du processus de nomination à la magistrature mis en place en 2016. Ce processus met l'accent sur la transparence, le mérite et la diversité de la population canadienne, et continuera d'assurer la nomination de juristes qui incarnent les plus hautes normes d'excellence et d'intégrité.

Charlene J. Moore, c.r., directrice générale de la Commission d'aide juridique de la Nouvelle-Écosse à Halifax, est nommée juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Division de la famille) à Sydney. La juge Moore remplace la juge L.A. MacLeod-Archer (Sydney), qui a démissionné à compter du 31 mai 2025.

Citation

« Je souhaite à la juge Moore beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'elle servira bien la population de la Nouvelle-Écosse en tant que membre de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. »

-- L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Biographie

La juge Charlene J. Moore, c.r., est originaire de la Nouvelle-Écosse. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts à l'Université Dalhousie en 1994 et un baccalauréat en droit à la faculté de droit Schulich de l'Université Dalhousie en 1998. Elle a été admise au Barreau de la Nouvelle-Écosse en 1999.

La juge Moore s'est jointe à l'aide juridique de la Nouvelle-Écosse en 1999 et y a été directrice générale depuis 2022. Pendant 18 ans, elle a exercé en droit de la famille et en justice sociale, notamment dans les domaines de la protection de l'enfance, de la protection des adultes, des baux résidentiels, ainsi que des appels liés à l'aide au revenu et aux prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a également promu l'équité en soutenant les services sociaux destinés à la clientèle autochtone et afro-néo-écossaise et en ouvrant le premier bureau de la Commission dans une communauté autochtone, en collaboration avec la Première Nation Sipekne'katik. Elle s'est vu décerner la Médaille du jubilé d'or de la Reine Elizabeth II et la Médaille du jubilé de platine de la Reine Elizabeth II pour la Nouvelle-Écosse (2002 et 2022). Elle a été nommée conseillère du roi en 2019.

La juge Moore a souvent contribué aux débats nationaux sur l'avenir de l'aide juridique et de l'accès à la justice. Elle était une membre active de l'Association des régimes d'aide juridique du Canada et du Groupe de travail permanent fédéral-provincial-territorial sur l'aide juridique.

La juge Moore aime jardiner, faire de la randonnée, se promener avec son chien et son mari, et passer du temps avec ses deux enfants adultes.

Faits en bref

Les nominations à la magistrature fédérale sont faites par la gouverneure générale, qui agit selon l'avis du Cabinet fédéral et sur les recommandations du ministre de la Justice.

À l'échelle du Canada, les comités consultatifs à la magistrature jouent un rôle essentiel dans le processus d'évaluation des candidatures à la magistrature. Il existe 17 comités consultatifs à la magistrature, qui représentent toutes les provinces et tous les territoires.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected] ; Relations avec les médias : Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]