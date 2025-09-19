HALIFAX, NS, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, tiendra un point de presse à Halifax. Le ministre Fraser annoncera des progrès dans le secteur de l'éolien marin et le nouveau Bureau des grands projets, qui a pour mission d'accélérer la mise en œuvre de projets d'intérêt national en simplifiant les processus d'évaluation réglementaire et d'approbation et en aidant à structurer le financement des projets en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et des investisseurs privés. Il sera accompagné par le ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Trevor Boudreau.

Date : Le samedi 20 septembre 2025

Heure : 12 h 45 (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au plus tard le vendredi 19 septembre à 16 h (HE) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

