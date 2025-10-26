OTTAWA, ON, le 26 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ainsi que l'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, et l'honorable Niki Sharma, procureure générale et vice-première ministre de la Colombie-Britannique, tiendront une conférence de presse sur les dispositions de la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine visant les personnes ayant commis une infraction sexuelle et l'extorsion au moyen de mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Date : Le lundi 27 octobre 2025

Heure : midi HP

Lieu : Assemblée législative de la Colombie-Britannique

501, rue Belleville

Victoria (Colombie-Britannique)

Notes à l'intention des médias :

Pour la conférence de presse, les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] . On demande aux membres des médias d'arriver 30 minutes avant le début de l'événement afin d'obtenir les accréditations législatives.

. On demande aux membres des médias d'arriver 30 minutes avant le début de l'événement afin d'obtenir les accréditations législatives. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées ici.

Numéro sans frais : 1 800 717-1738 (identification média : M028342)

SOURCE Ministère de la Justice Canada

Personnes-ressources : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343 549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613 957-4207, [email protected]; Bureau du premier ministre, Relation avec les médias, [email protected]; Ministère de la Procureure générale, Relations avec les médias, 250-415-0474