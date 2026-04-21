OTTAWA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), fera une annonce concernant des mesures plus énergiques et de nouvelles aides fédérales destinées aux personnes victimes et survivantes d'actes criminels.

Cette annonce survient alors que l'étude en comité du projet de loi C-16, intitulé Loi visant à protéger les victimes, touche à sa fin. Le projet de loi C-16 propose l'une des réformes les plus importantes du Code criminel depuis une génération en vue de mieux protéger les personnes victimes et survivantes d'actes criminels et d'assurer la sécurité des enfants face aux personnes prédatrices.

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent écrire à l'adresse [email protected] , en indiquant leur nom et leur bureau de presse, pour confirmer leur présence. Nous vous prions d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

Conférence de presse

Événement : En personne

Date : Le mercredi 22 avril 2026

Heure : 12 h 30 HE

Lieu :

Édifice de l'Ouest, foyer, 2e étage

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 613-957-4207, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]