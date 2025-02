EDMONTON, AB, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, ministre responsable de PrairiesCan, animera une table ronde d'entreprises pour discuter des répercussions potentielles des tarifs douaniers imposés par les États-Unis sur les produits canadiens et pour entendre ce dont le secteur de la construction et de la fabrication de l'Alberta a besoin pour protéger les emplois et rester compétitif en cette période d'incertitude.

Le ministre Duguid sera disponible pour s'adresser aux médias après la réunion à huis clos.

Le ministre Duguid tiendra avec des chefs d’entreprise une table ronde sur les impacts des tarifs douaniers américains potentiels sur les secteurs de la construction et de la fabrication de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

Mercredi 12 février 2025

Heure :

15 h 30 (HR)

Endroit :

Chambre de commerce d'Edmonton

World Trade Centre Edmonton

9990, avenue Jasper, local no 600

Edmonton (Alberta)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]