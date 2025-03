Heure de l'événement mise à jour

JASPER, AB, le 5 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, ministre des PrairiesCan et ministre responsable de Jasper, annoncera un soutien du gouvernement fédéral destiné à des initiatives dans les secteurs des affaires, de la construction et du tourisme afin de stimuler l'activité économique et les efforts de reconstruction à Jasper.

Le ministre Duguid sera accompagné de Richard Ireland, maire de la municipalité de Jasper, de Troy Mills, président de la chambre de commerce du parc Jasper, et d'Alan Fehr, directeur du parc national Jasper, Parcs Canada.

Le ministre Duguid annoncera une aide fédérale pour des initiatives visant à stimuler l’activité économique et les efforts de reconstruction à Jasper (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après les allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le jeudi 6 mars 2025

Heure :

13 h 00 (HR)

Endroit :

Salle Skyline

Lobstick Lodge

94, rue Geikie

Jasper (Alberta)

