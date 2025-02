EDMONTON, AB, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Lors de l'une de ses premières visites officielles en Alberta en tant que nouveau ministre de PrairiesCan, l'honorable Terry Duguid annoncera l'octroi d'une aide fédérale aux petites et moyennes entreprises d'avant-garde d'Edmonton pour leur permettre de trouver des solutions novatrices et de s'attaquer à des priorités importantes telles que le coût abordable du logement et l'accès aux soins de santé mentale.

Le ministre Duguid annoncera une aide fédérale destinée aux entreprises d’Edmonton pour leur permettre de se développer et d’accéder à de nouveaux marchés (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le ministre Duguid sera accompagné par l'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, Connie Stacey, fondatrice et directrice générale, Grengine, Ray Yue, cofondateur et directeur général, CARE Group, et James Keirstead, président-directeur général, Levven Electronics.

Après les allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le mercredi 12 février 2025

Heure :

10 h (HR)

Endroit :

Levven Electronics

9741 54 Ave

Edmonton (Alberta)

[Emplacement sur Google Maps]

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]