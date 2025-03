EDMONTON, AB, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, annoncera des investissements visant à soutenir la viabilité et la croissance des organisations des arts de la scène de l'Alberta.

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, Annemarie Leenhouts-Petrov, présidente et directrice générale, Edmonton Symphony, Jennifer Faulkner, directrice, Alberta Ballet, et Jessie van Rijn, directrice administrative, The Citadel Theatre, se joindront au ministre Duguid.

Le ministre Duguid annoncera des investissements fédéraux visant à soutenir les arts de la scène en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après les allocutions, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le vendredi 7 mars 2025

Heure :

13 h (HR)

Endroit :

The Citadel Theatre

Hall d'entrée Shoctor

9828 101A Ave

Edmonton (AB)

