Avis aux médias - Le ministre Boissonnault rencontrera à Winnipeg les ministres provinciaux et territoriaux responsables du marché du travail

GATINEAU, QC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, et le ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, l'honorable Jamie Moses, rencontreront à Winnipeg les ministres provinciaux et territoriaux afin de discuter des priorités clés concernant le marché du travail canadien et l'avenir de l'emploi au pays.

Il y aura une mêlée de presse.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 16 janvier 2024 Heure : 16h 00

Pour vous inscrire, écrivez à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 12 h 00 (HNR) le mardi 16 janvier 2024. Des renseignements complémentaires seront fournis lors de l'inscription.

Suivez-nous sur X (Twitter )

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]