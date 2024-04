GATINEAU, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, et le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan, seront à Edmonton pour faire une annonce sur le logement.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 11 avril 2024 Heure : 10 h 30 (HAR) Lieu : Woodcroft Community League (Extérieur, intersection 139 Street et 115 Avenue) 13915 115 Avenue NW Edmonton (Alberta)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h 30 (HAR) le jeudi 11 avril 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Mathis Denis, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles l'honorable Randy Boissonnault, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]