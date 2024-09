EDMONTON, AB, le 26 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, annoncera l'octroi d'un soutien fédéral à des entreprises, des communautés et des organisations pour qu'elles développent leurs produits touristiques locaux et les fassent connaître aux visiteurs de tout le Canada et du monde entier.

Le ministre Boissonnault annoncera des investissements fédéraux dans des expériences touristiques uniques en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le ministre Boissonault sera accompagné de Shae Bird, directeur général, Indigenous Tourism Alberta; de Traci Bednard, directrice générale, Explore Edmonton; de Juanita Marois, directrice générale, Métis Crossing; et d'Allen Jacobson, directeur culturel, La Cité Francophone

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le vendredi 27 septembre 2024

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit :

Salle 107

Edmonton Expo Centre

7515 118 Ave NW

Edmonton (Alberta)

Veuillez utiliser l'entrée 5.

Un stationnement gratuit est à votre disposition : veuillez enregistrer votre plaque d'immatriculation en scannant un code QR à l'entrée du Edmonton EXPO Centre.

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X (auparavant Twitter) et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, 587-337-3141, [email protected]