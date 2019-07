Avis aux médias - Le ministre Bains annoncera un soutien pour l'avenir de la connectivité dans les régions rurales et éloignées

OTTAWA, le 23 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, annoncera un soutien à la connectivité dans les régions rurales et éloignées, y compris un investissement majeur au titre du Fonds stratégique pour l'innovation .

Date : Le mercredi 24 juillet 2019



Heure : De 12 h 15 à 13 h 15 (heure de l'Est)



Lieu : Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

11, promenade de l'Aviation

Ottawa (Ontario)

Le ministre Bains et le président et chef de la direction de Télésat, Dan Goldberg, tiendront un point de presse par téléconférence à l'intention des médias internationaux et non locaux.

Heure : 13 h (heure de l'Est)

Les médias qui souhaitent y participer sont priés de s'inscrire d'ici 11 h, le 24 juillet 2019, auprès des Relations avec les médias d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada par téléphone, au 343-291-1777, ou par courriel, à ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca.

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

