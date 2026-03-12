VANCOUVER, BC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Nina Krieger, ministre de la Sécurité publique et solliciteuse générale de la Colombie-Britannique, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités. Ils seront accompagnés de dirigeants des services de police locaux.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 13 mars 2026

Heure : 9 h 15 HAP

Lieu :

Service de police de Vancouver

2120, rue Cambie

Vancouver (C.-B.)

