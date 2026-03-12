Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree présentera de nouveaux outils pour aider les organismes d'application de la loi à enquêter sur des menaces et à assurer la sécurité des Canadiens English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
12 mars, 2026, 18:48 ET
VANCOUVER, BC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Nina Krieger, ministre de la Sécurité publique et solliciteuse générale de la Colombie-Britannique, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités. Ils seront accompagnés de dirigeants des services de police locaux.
Événement : En personne
Date : Le vendredi 13 mars 2026
Heure : 9 h 15 HAP
Lieu :
Service de police de Vancouver
2120, rue Cambie
Vancouver (C.-B.)
Restez branché
Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube
Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources: Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
Partager cet article