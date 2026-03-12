/R E P R I S E --Avis aux médias - Les ministres Anandasangaree et Fraser annonceront de nouveaux outils pour aider les organismes d'application de la loi à enquêter sur des menaces et à assurer la sécurité des Canadiens/ English
OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités.
Ils seront accompagnés de :
- L'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)
- Eric Stubbs, Chef de police d'Ottawa
- Bryan Larkin, sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada
- Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario
Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.
1. Séance d'information technique pour les médias
Événement : Virtuel
Date : Le jeudi 12 mars 202
Heure : 11 h 15 HAE
Lieu :
Théâtre national de la presse,
180 rue Wellington, pièce 325,
Ottawa, Ontario
Remarques à l'intention des médias :
- Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information, qui aura lieu sur place et par Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
2. Conférence de presse
Événement : En personne
Date : Le jeudi 12 mars 2026
Heure : 12 h 30 HAE
Lieu :
Manège militaire de la place Cartier
2, promenade Queen Elizabeth
Ottawa (Ontario)
