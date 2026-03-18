TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à Myron Demkiw, chef du Service de police de Toronto, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités. Ils seront accompagnés de dirigeants fédéraux et de représentants des forces de l'ordre.

Événement : En personne

Date : Le jeudi 19 mars 2026

Heure : 13 h 30 HAE

Lieu :

Quartier général du service de police de Toronto

Galerie des médias, 1er étage

40, rue College

Toronto (Ontario)

Remarque à l'intention des médias :

Cette annonce sera diffusée en direct sur la page YouTube (en anglais seulement) du Service de police de Toronto.

Les représentants des médias peuvent participer à la conférence de presse en personne et devront présenter une pièce d'identité indiquant qu'ils appartiennent à un média accrédité.

Veuillez noter que, pour assurer la sécurité des employés et des visiteurs, toute personne entrant au quartier général du Service de police de Toronto doit se soumettre au contrôle de sécurité. Vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à ce contrôle et pouvez quitter les lieux en tout temps; toutefois, si vous refusez de vous y conformer, l'accès vous sera refusé.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]