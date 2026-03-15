MONTRÉAL, le 15 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à Jacques Ramsay, Secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à Patricia Lattanzio, Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, pour une conférence de presse sur les efforts du Canada visant à soutenir les organismes d'application de la loi et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) grâce à de nouveaux outils qui les aideront à enquêter sur des menaces sérieuses, à perturber le crime organisé et à protéger nos collectivités. Ils seront accompagnés de dirigeants des services de police locaux.

Événement : En personne

Date : Le lundi 16 mars 2026

Heure : 15 h HAE

Lieu :

Sûreté du Québec - Grand quartier général

1701, Rue Parthenais

Montréal (Québec)

Remarque à l'intention des médias :

Veuillez entrer par l'entrée sud et vous rendre à la salle média.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources, Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]