OTTAWA, ON, le 1er mai 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que Eva Clayton, présidente de la Nation Nisga'a, et Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Inc., tiendront un point de presse lors du deuxième Forum des dirigeants intergouvernementaux.

Date : Le 2 mai 2024

Heure : De 12 h 30 à 13 h (HE)

Lieu :

Hilton Lac-Leamy

Salle Mozart (premier étage)

3, boul. du Casino

Gatineau, QC J8Y 6X4

