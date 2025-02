VANCOUVER, BC, le 23 févr. 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, ainsi que le chef Wayne Sparrow de la Bande indienne de Musqueam, annonceront la signature d'un accord de partage d'un pourcentage des revenus des baux fonciers de l'aéroport international de Vancouver (YVR).

Date : Le lundi 24 février 2025

Heure : 11 h (Heure du Pacifique)

Lieu :

Centre culturel de Musqueam

4000 Avenue Musqueam

Vancouver, BC V6N 3S2

