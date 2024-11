WINNIPEG, MB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et David Chartrand, président de la Fédération des Métis du Manitoba, gouvernement national des Métis de la rivière Rouge, participeront à la cérémonie de signature du Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la rivière Rouge, à Winnipeg.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la cérémonie sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, à l'adresse suivante : [email protected].

Les médias devront fournir une pièce d'identité pour accéder à l'événement.

Date : Samedi 30 novembre 2024

Heure : 14 h (HC)

La cérémonie sera suivie d'un point de presse à 15 h 30 (HC) dans une salle adjacente. Veuillez noter que le point de presse sera également accessible virtuellement. Communiquez avec l'équipe technique de la Fédération des Métis du Manitoba pour obtenir un lien.

Lieu : Immeuble de la Fédération des Métis du Manitoba

333, rue Main, 20e étage

Winnipeg (Manitoba)

Veuillez noter que la cérémonie de signature sera également diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération des Métis du Manitoba.

Suivez-nous sur X :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

Manitoba Métis Federation

IG : @manitobametisfederation

FB : ManitobaMetisFederation

X : https://twitter.com/MBMetis_MMF

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Kat Patenaude, Conseillère en relations avec les médias, Fédération des Métis du Manitoba, 204-801-7710, [email protected]; Bahoz Dara Aziz, Directrice des Communications et de la gestion des enjeux, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]