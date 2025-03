TSLEIL-WAUTUTH NATION, DISTRICT DE VANCOUVER NORD, BC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et la cheffe Jen Thomas, de la səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh Nation), signeront un nouvel accord-cadre de réconciliation pour renforcer la relation de nation à nation.

Participation des médias :

Les médias qui désirent assister en personne ou virtuellement doivent s'inscrire au préalable auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, à : [email protected].

Les représentants des médias sont invités à arriver 20 minutes avant le début du point de presse.

Date : Le vendredi 7 mars 2025

Heure : 13 h 30 (Heure du Pacifique)

Lieu :

Tsleil-Waututh Community Centre

3010 Sleil-Waututh Road

North Vancouver, BC V7H 1B3

