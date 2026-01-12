OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, dans le cadre d'une rencontre avec les médias et d'un point de presse à la suite du sommet sur l'extorsion visant les particuliers et les entreprises. Ils seront accompagnés de l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, de dirigeants provinciaux et municipaux et de représentants des forces de l'ordre.

Date : Mardi 13 janvier 2026

Lieu :

Canadian Convention Centre

79, chemin Bramsteele

Brampton (Ontario)

1) Rencontre avec les médias

Heure : 9 h (HNE)

Les représentants des médias auront l'occasion de filmer de courtes séquences vidéo (rouleau B) avec des caméras seulement lors de l'allocation d'ouverture du sommet.

2) Point de presse

Heure : 12 h 50 (HNE)

Les représentants des médias doivent arriver 30 minutes avant le point de presse pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. La pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Cole Walsh, Adjoint spécial principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]