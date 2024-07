SCARBOROUGH, ON, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, visitera un centre de santé communautaire local et présentera les mesures en matière de soins de santé prises par le gouvernement du Canada.

Les médias sont invités à assister à la visite de cet établissement de santé à 13 h 05 (HE). Les médias pourront commencer à s'installer à partir de 12 h 15 (HE) pour filmer des séquences non montées.

Un point de presse aura lieu à 14 h (HE), après la visite de l'établissement de santé (sur place uniquement).

Les membres des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir de plus amples informations sur le lieu de l'événement.

Date : Le 12 juillet 2024

Heure : 13 h 05 (HE)

Lieu : Scarborough (Ontario)

