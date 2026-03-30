Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree annoncera un financement pour soutenir les efforts visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
30 mars, 2026, 16:12 ET
TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité, et Olivia Chow, mairesse de Toronto, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin d'assurer la sécurité des collectivités canadiennes. Ils seront accompagnés de dirigeants fédéraux et municipaux.
Événement : En personne
Date : Le mardi 31 mars 2026
Heure : 14 h (HAE)
Lieu :
Rouge Valley Recreation Centre
Gymnase, 2e étage
8450, avenue Sheppard Est
Scarborough (Ontario)
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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
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