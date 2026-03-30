TORONTO, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité, et Olivia Chow, mairesse de Toronto, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin d'assurer la sécurité des collectivités canadiennes. Ils seront accompagnés de dirigeants fédéraux et municipaux.

Événement : En personne

Date : Le mardi 31 mars 2026

Heure : 14 h (HAE)

Lieu :

Rouge Valley Recreation Centre

Gymnase, 2e étage

8450, avenue Sheppard Est

Scarborough (Ontario)

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]