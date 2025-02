IQALUIT, NU, le 3 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un soutien au projet Iqaluit Nukkiksautiit pour examiner la faisabilité de la construction d'un projet hydroélectrique près d'Iqaluit. Il sera accompagné de l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, de l'honorable John Main, ministre responsable de la Société d'énergie Qulliq, de Solomon Awa, maire de la Ville d'Iqaluit, d'Olayuk Akesuk, président de l'Association inuite de Qikiqtani, et de Harry Flaherty, président-directeur général de la Nunavut Nukkiksautiit Corporation.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le mardi 4 février 2025

Heure : 12 h (midi) Heure normale de l'Est (HNE)

Veuillez arriver au plus tard à 11 h 45 HNE

Lieu :

Entrée principale de l'hôtel Aqsarniit

Iqaluit (Nunavut)

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements : Greg Frame, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Relations Couronne-Autochtones, des Affaires du Nord et de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]