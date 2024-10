ENOCH, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Cody Thomas, grand chef de la Confédération des Premières Nations du Traité Six, Greg Desjarlais, chef des Frog Lake First Nations, et Trevor John, chef de la Nation crie de Kehewin, tiendront un point de presse afin de souligner le règlement des revendications particulières relatives aux avantages agricoles et de discuter de celles-ci.

Participation des médias : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur participation à l'adresse suivante : [email protected].

Les représentants des médias sont invités à se préparer 20 minutes avant le début du point de presse dans la salle Glen Peacock au 9e étage du River Cree Resort and Casino.

Date : Le vendredi 18 octobre 2024

Heure : 15 h (heure des Rocheuses)

Lieu :

Salle Glen Peacock

River Cree Resort and Casino

300, East Lapotac Boulevard

Enoch (Alberta) T7X 3Y3

