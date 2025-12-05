Veuillez prendre note que l'heure de l'événement a changé

OTTAWA, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, tiendra un événement chez Brannon Steel afin de présenter les nouvelles mesures visant à aider les industries canadiennes de l'acier et du bois d'œuvre.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date

Le 5 décembre 2025

Heure (heure locale)

12 h 00

Endroit

Brannon Steel

12 Tilbury Court

Brampton (Ontario)

L6T 3T4

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Personnes-ressources (média): Matthieu Perrotin, Directeur des enjeux et directeur adjoint des communications, Cabinet du président du Conseil du Trésor, [email protected]; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]