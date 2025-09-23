Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
23 sept, 2025, 22:02 ET
OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
New York (États-Unis d'Amérique)
|
9 h 00
|
Le premier ministre participera au premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente et y prononcera une allocution.
|
Notes à l'intention des médias :
|
• Diffuseur hôte
|
• Couverture libre pour les représentants des médias accrédités
|
10 h 40
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
Région de la capitale nationale (Canada)
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
16 h 40
|
Le premier ministre accueillera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.
|
Portes de la tour Mackenzie
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
16 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.
|
Troisième étage
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
17 h 15
|
Le premier ministre prononcera une brève allocution avant une cérémonie de signature.
|
Deuxième étage
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Notes à l'intention des médias :
|
• Couverture libre pour une prise d'images
|
• Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
|
17 h 55
|
Le premier ministre recevra le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto, à l'occasion d'un dîner.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article