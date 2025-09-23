Le premier ministre participera à la période de questions.

Le premier ministre accueillera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.

Le premier ministre rencontrera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.

• Prise d'images pool au début de la rencontre

Le premier ministre prononcera une brève allocution avant une cérémonie de signature.

