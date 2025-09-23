Avis aux médias - Le mercredi 24 septembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

New York (États-Unis d'Amérique)

9 h 00             

Le premier ministre participera au premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente et y prononcera une allocution.



10 h 40           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness.



Région de la capitale nationale (Canada)

14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


16 h 40           

Le premier ministre accueillera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.



Portes de la tour Mackenzie

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



16 h 45           

Le premier ministre rencontrera le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto.



Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



17 h 15           

Le premier ministre prononcera une brève allocution avant une cérémonie de signature.



Deuxième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



17 h 55           

Le premier ministre recevra le président de l'Indonésie, Prabowo Subianto, à l'occasion d'un dîner.



