Avis aux médias - Le mercredi 21 janvier 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

20 janv, 2026, 09:44 ET

OTTAWA, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Davos (Suisse)



7 h 45

Le premier ministre participera à la réunion des gouverneurs de l'industrie des investisseurs dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.



Fermé aux médias




12 h 00

Le premier ministre participera au déjeuner informel réunissant les dirigeants économiques mondiaux.




Fermé aux médias



Zurich (Suisse)



16 h 30           

Le premier ministre partira pour Ottawa, en Ontario.




Note à l'intention des médias :

•  Prise d'images pool



Région de la capitale nationale (Canada)



20 h 00

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.




Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada