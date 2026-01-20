Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
20 janv, 2026, 09:44 ET
OTTAWA, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Davos (Suisse)
|
7 h 45
|
Le premier ministre participera à la réunion des gouverneurs de l'industrie des investisseurs dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.
|
Fermé aux médias
|
12 h 00
|
Le premier ministre participera au déjeuner informel réunissant les dirigeants économiques mondiaux.
|
Fermé aux médias
|
Zurich (Suisse)
|
16 h 30
|
Le premier ministre partira pour Ottawa, en Ontario.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
20 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article