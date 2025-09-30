Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
12 h 30
Le premier ministre rencontrera virtuellement le premier ministre du Yukon, Mike Pemberton.
Fermé aux médias
14 h 15
Le premier ministre participera à la période de questions.
Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement
