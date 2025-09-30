Avis aux médias - Le mercredi 1er octobre 2025 English

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.




Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



12 h 30

Le premier ministre rencontrera virtuellement le premier ministre du Yukon, Mike Pemberton.




Fermé aux médias



14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.




Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

