Cabinet du Premier ministre du Canada

29 sept, 2025, 18:59 ET

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

15 h 00

Le premier ministre participera à un événement commémoratif organisé dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et y prononcera une allocution.




