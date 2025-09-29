Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
Région de la capitale nationale (Canada)
15 h 00
Le premier ministre participera à un événement commémoratif organisé dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et y prononcera une allocution.
