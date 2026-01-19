OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ -

Davos (Suisse)

9 h 45 Le premier ministre participera au Dialogue stratégique sur le Canada dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.





• Prise d'images pool



12 h 30 Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.





• Prise d'images pool



16 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation durant une séance plénière spéciale organisée dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.





• Couverture libre



19 h 30 Le premier ministre participera à un dîner de bienvenue organisé dans le cadre du Forum ouvert de la réunion annuelle du Forum économique mondial, et il y prononcera une allocution.





Fermé aux médias

