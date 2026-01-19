Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
19 janv, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Davos (Suisse)
|
9 h 45
|
Le premier ministre participera au Dialogue stratégique sur le Canada dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
12 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le président de la France, Emmanuel Macron.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
16 h 30
|
Le premier ministre prononcera une allocution et sera l'invité d'honneur d'une conversation durant une séance plénière spéciale organisée dans le cadre de la réunion annuelle du Forum économique mondial.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre
|
19 h 30
|
Le premier ministre participera à un dîner de bienvenue organisé dans le cadre du Forum ouvert de la réunion annuelle du Forum économique mondial, et il y prononcera une allocution.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article