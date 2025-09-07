Avis aux médias - Le lundi 8 septembre 2025 English

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)


12 h 45           

Le premier ministre fera une annonce concernant l'aide apportée à la région du Canada atlantique en réponse aux droits de douane. Il sera accompagné du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, John Hogan, et de la ministre des Pêches, Joanne Thompson.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 00.

14 h 00           

Le premier ministre participera à un dîner de travail avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, John Hogan.



Fermé aux médias


15 h 20           

Le premier ministre rencontrera des chefs de file régionaux du secteur de l'énergie.



Fermé aux médias

