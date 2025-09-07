Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
07 sept, 2025, 20:49 ET
OTTAWA, ON, le 7 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
|
12 h 45
|
Le premier ministre fera une annonce concernant l'aide apportée à la région du Canada atlantique en réponse aux droits de douane. Il sera accompagné du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, John Hogan, et de la ministre des Pêches, Joanne Thompson.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
14 h 00
|
Le premier ministre participera à un dîner de travail avec le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, John Hogan.
|
Fermé aux médias
|
15 h 20
|
Le premier ministre rencontrera des chefs de file régionaux du secteur de l'énergie.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article