Cabinet du Premier ministre du Canada

05 oct, 2025, 19:04 ET

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

15 h 30           

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.


Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool au début de la rencontre


16 h 30           

Le premier ministre partira pour Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.


Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)

18 h 00           

Le premier ministre arrivera à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.


Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool

