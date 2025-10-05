Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 oct, 2025, 19:04 ET
OTTAWA, ON, le 5 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
15 h 30
|
Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
|
|
16 h 30
|
Le premier ministre partira pour Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)
|
18 h 00
|
Le premier ministre arrivera à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article