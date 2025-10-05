OTTAWA, ON, le 5 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

15 h 30 Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.

16 h 30 Le premier ministre partira pour Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.

Washington D.C. (États-Unis d'Amérique)

18 h 00 Le premier ministre arrivera à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique.

