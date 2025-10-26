Avis aux médias - Le lundi 27 octobre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

26 oct, 2025, 09:41 ET

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Kuala Lumpur (Malaisie)




13 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim.






Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

14 h 45

Le premier ministre visitera un centre de formation au pilotage et de perfectionnement de l'effectif et assistera à une cérémonie de signature.






Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

17 h 15

Le premier ministre tiendra un point de presse.






Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

21 h 00

Le premier ministre assistera à un dîner de gala de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) organisé par le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim.






Note à l'intention des médias :

  • Représentants officiels seulement et diffuseur hôte

