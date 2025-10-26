Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 oct, 2025, 09:41 ET
OTTAWA, ON, le 26 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
Kuala Lumpur (Malaisie)
13 h 00
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim.
Note à l'intention des médias :
14 h 45
Le premier ministre visitera un centre de formation au pilotage et de perfectionnement de l'effectif et assistera à une cérémonie de signature.
Note à l'intention des médias :
17 h 15
Le premier ministre tiendra un point de presse.
Note à l'intention des médias :
21 h 00
Le premier ministre assistera à un dîner de gala de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) organisé par le premier ministre de la Malaisie, Anwar Ibrahim.
Note à l'intention des médias :
Cabinet du Premier ministre du Canada
